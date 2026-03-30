Графіки відключення світла у Одеській області на 31 березня триватимуть в частині населених пунктів через планові роботи, пише Politeka.net.

Про можливі обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з оновленими графіками відключень, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і спланувати повсякденні справи. Графіки відключення світла у Одеській області на 31 березня стосуватимуться лише окремих населених пунктів і вулиць, тому жителям варто перевіряти конкретні адреси, де тимчасово не буде світла.

Курісівська сільська територіальна громада також повідомила про додаткові графіки відключення електрики. Вони охоплять наступні населені пункти:

село Олександрівка з 09:00 до 17:00 години: вул. Виноградна

село Новомиколаївка з 10:00 до 19:00 години: вул. Космонавтів — 18, вул. Мирна.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, Одеські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 10:00 до 19:00 години в таких населних пунктах:

село Покровка вулиці:

Енергетична

Миру — 79, 81, 83, 89, 91, 93, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 140, 142

Молодіжна — 23, 24, 25

Шаманська — 20, 21, 22, 23, 24

місто Роздільна адреса:

вул. Дмитрієва Сергія — 1/А

село Миколаївка адреса:

вул. Степова — 2, 3, 28, 34.

