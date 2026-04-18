Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает дополнительные выплаты для отдельных категорий населения уже в ближайшее время.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье станет частью масштабной государственной программы поддержки, в рамках которой украинцам начислят одноразовую доплату в размере 1500 гривен, сообщает Politeka.

Выплаты будут осуществляться в соответствии с правительственным постановлением, регулирующим порядок предоставления адресной помощи в апреле 2026 года. В общей сложности программой планируют охватить миллионы граждан, нуждающихся в финансовой поддержке.

Получить денежную помощь для ВПЛ в Запорожье смогут те, кому уже назначены пенсии или социальные выплаты по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Речь идет, в частности, о пенсионерах по возрасту, людях с инвалидностью и лицах, получающих выплаты в связи с потерей кормильца.

Также выплаты предусмотрены для пенсионеров за выслугу лет при условии, что их ежемесячный доход не превышает установленный уровень.

В то же время, для ветеранов войны и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС такие ограничения не применяются. Отдельную категорию составляют получатели государственной социальной помощи.

Среди них: ВПЛ, получающие выплаты на проживание, малообеспеченные семьи, граждане, не имеющие права на пенсию, а также те, кому назначена базовая социальная помощь.

Денежная помощь в Запорожье также предусмотрена для людей, проживающих вместе с лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психических расстройств, а также иждивенцев умершего кормильца, не имеющего права на пенсию.

Важно, что выплата будет начисляться автоматически. Обращаться в государственные органы или подавать дополнительные документы не нужно.

Средства будут перечислены отдельным платежом на банковские счета или доставлены через те же каналы, через которые граждане получают пенсии или социальные выплаты.

