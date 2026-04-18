Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі передбачає додаткові виплати для окремих категорій населення вже найближчим часом.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі стане частиною масштабної державної програми підтримки, у межах якої українцям нарахують одноразову доплату у розмірі 1500 гривень, повідомляє Politeka.

Виплати здійснюватимуться відповідно до урядової постанови, яка регулює порядок надання адресної допомоги у квітні 2026 року. Загалом програмою планують охопити мільйони громадян, які потребують фінансової підтримки.

Отримати грошову допомогу для ВПО в Запоріжжі зможуть ті, кому вже призначено пенсії або соціальні виплати станом на 1 квітня 2026 року.

Йдеться, зокрема, про пенсіонерів за віком, людей з інвалідністю та осіб, які отримують виплати у зв’язку з втратою годувальника.

Також виплати передбачені для пенсіонерів за вислугу років за умови, що їхній щомісячний дохід не перевищує встановленого рівня.

Водночас для ветеранів війни та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС такі обмеження не застосовуються. Окрему категорію становлять отримувачі державної соціальної допомоги.

Серед них: ВПО, які отримують виплати на проживання, малозабезпечені родини, громадяни, що не мають права на пенсію, а також ті, кому призначено базову соціальну допомогу.

Грошова допомога у Запоріжжі також передбачена для людей, які проживають разом із особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічних розладів, а також для утриманців померлого годувальника, який не мав права на пенсію.

Важливо, що виплата нараховуватиметься автоматично. Звертатися до державних органів або подавати додаткові документи не потрібно.

Кошти будуть перераховані окремим платежем на банківські рахунки або доставлені через ті самі канали, через які громадяни отримують пенсії чи соціальні виплати.

Останні новини України:

