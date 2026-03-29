Графики отключения света в Запорожье вводятся на неделю с 30 марта по 5 апреля из-за важных работ, проводимых в городе, пишет Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».
В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 30 марта по 5 апреля.
30 марта с 09:00 до 17:00 часа из-за планового ремонта электрооборудования выключат электричество по следующим адресам:
- Автомобильна (Цымлянська) — 23; 25; 7; 27
- Академика Ивченка (Військова) — 22–34; 25–35; 26
- Вознесенивська — 4; 8–12
- Героив Днипра (Тельмана) — 31; 33; 35–41; 47; 51–65; 32–40; 42; 44–72
- Донбаська — 12; 14; 9А–15
- Екскаваторна — 9
- Експресивська — 26; 6
- Ивана Огиенка (Гастелло) — 25–39; 34; 36; 40; 44; 41; 43; 43А; 41А; 41Б; 43Б
- Иванова — 37–43; 45; 47; 51–75; 77; 79; 81
- Калиброва — 10; 13а; 8; 8а; 13; 15
- Мыру — 10; 12; 14
- Незалежної Украины — 62
- Ныжньоднипровська — 16; 5/2
- Ныжня — 1–19; 6–16
31 марта с 09:00 до 17:00 часов в связи со срочным ремонтом, свет исчезнет в Запорожье на таких улицах:
- Вышнева — 1
- Водяна — 26–28; 29–45; 4–24; 1–27
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 117–133; 139–155; 62–72; 78–96; 69–77; 100
- Запоризького Дуба (Ковпака) — 12–34; 33–43; 2
- Яворницького — 1–3; 6; 10; 5–27; 8а; 8б; 8; 10а–30; 20а
- пров. Вовчый (Ржевського) — 1–3; 1а
- пров. Чуйськый — 1–9; 2–6
01.04.2026 года будут продолжаться дополнительные ограничения, которые вводятся в домах, расположенных на улицах:
- Васыля Вышываного (Червонозаводська) — 17–27; 20–30; 56
- Воззеднання Украины — 11; 13; 15; 17; 19; 21; 5; 7; 9
- Героив Крут (12 Квитня) — 17; 19; 21
- Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 19–23; 20; 22
- Новомыколаивська (Новомосковська) — 109; 111а; 115б; 115в; 110; 114; 116; 115; 115/5; 117а; 116/3; 116/4; 116/5; 116в; 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 24/5; 29с; 30; 32; 36; 38с; 40; 33; 37; 39; 3а; 42; 62; 83; 85; 87/1; 87/2; 87/3; 89; 91; 84/2; 84; 92; 94
- Осыпенко (Осыпенка) — 1а; 1/2; 1; 3–29
- Патриотычна — 10; 12; 14; 16; 8
- Прыватна (Красина) — 4–22; 9; 11–29
- Якова Пункина (Дывногорська) — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
Последние новости Украины:
