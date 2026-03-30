Прогноз погоды на апрель в Одессе сделали раскрывшие синоптики, чего ожидать от второго месяца весны, сообщает Politeka.net.

Синоптики раскрыли детали.

Апрель 2026 в Одессе обещает приятно удивить мягкой весенней погодой и постепенным переходом к почти летнему теплу. Город будет окончательно прощаться с прохладой, а солнечные дни создадут идеальные условия для прогулок и отдыха у моря.

В первой декаде, с 1 по 10 числа месяца, погодные условия будут формироваться под влиянием антициклона. Днем температура будет подниматься до +12…+14 градусов, что приведет к активному отдыху на свежем воздухе. В то же время, ночи будут оставаться прохладными — около +5 градусов. В этот период будет держаться ясная и сухая пора без осадков.

С 11 по 20 чисел месяца, весна полностью утвердится в городе. Дневная температура будет держаться в пределах +12…+16 градусов, а ночная повысится до +7…+9.

Хотя солнечная погода остается доминирующей, 20 апреля небо может несколько затянуть облаками. Впрочем, облачность будет непродолжительной и с прояснениями, а зонтики скорее всего так и останутся дома — осадков в этот период не прогнозируют.

Последняя декада месяца с 21 по 30 апреля принесет еще больше тепла. Днем столбики термометров будут колебаться от +14 до +20 градусов, а ночи станут по-настоящему мягкими – не ниже +11. Погода будет преимущественно солнечной с минимальной облачностью, без осадков, что создаст отличные условия для отдыха на побережье.

В целом, апрель в Одессе ожидается светлым и теплым, с преимуществом ясной погоды и почти полным отсутствием дождей, что позволит городу полностью погрузиться в атмосферу весеннего расцвета.

