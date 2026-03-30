Прогноз погоди на квітень 2026 року в Одесі обіцяє приємно здивувати м’якою весняною погодою.

Прогноз погоди на квітень в Одесі зробили синоптики, які розкрили, чого очікувати від другого місяця весни, повідомляє Politeka.net.

Квітень 2026 року в Одесі обіцяє приємно здивувати м’якою весняною погодою та поступовим переходом до майже літнього тепла. Місто остаточно прощатиметься з прохолодою, а сонячні дні створять ідеальні умови для прогулянок і відпочинку біля моря.

У першій декаді, з 1 по 10 квітня, погодні умови формуватимуться під впливом антициклону. Вдень температура підніматиметься до +12…+14 градусів, що сприятиме активному відпочинку на свіжому повітрі. Водночас ночі залишатимуться прохолодними — близько +5 градусів. У цей період переважатиме ясна та суха погода без опадів.

З 11 по 20 квітня весна повністю утвердиться в місті. Денна температура триматиметься в межах +12…+16 градусів, а нічна підвищиться до +7…+9.

Хоча сонячна погода залишатиметься домінуючою, 20 квітня небо може дещо затягнути хмарами. Втім, хмарність буде нетривалою і з проясненнями, а парасольки, найімовірніше, так і залишаться вдома — опадів у цей період не прогнозують.

Остання декада місяця, з 21 по 30 квітня, принесе ще більше тепла. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +14 до +20 градусів, а ночі стануть по-справжньому м’якими — не нижче +11. Погода буде переважно сонячною з мінімальною хмарністю, без опадів, що створить чудові умови для відпочинку на узбережжі.

Загалом квітень в Одесі очікується світлим і теплим, із перевагою ясної погоди та майже повною відсутністю дощів, що дозволить місту повністю зануритися в атмосферу весняного розквіту.

