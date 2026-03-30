График отключения газа с 31 марта по 4 апреля в Киевской области связан с плановыми ремонтными работами, сообщает Politeka.

Как сообщили в местном филиале ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 31 марта по 4 апреля в Киевской области охватит несколько населенных пунктов.

Работники обеспечат восстановление газоснабжения после завершения ремонтных работ, а жители должны создать свободный доступ к газовым приборам и перекрыть краны на опусках.

Все работы производятся в соответствии с действующим законодательством и включают проверку плотности систем газоснабжения и контроль за безопасностью при ремонте.

Так, в Шамраевке временно будет прекращено газоснабжение с 31 марта по 1 апреля по следующим адресам:

ул. Волоты, ул. Городище, ул. Лесная, ул. Мелиоративная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Новоселица, ул. Садовая, ул. Синявщина, ул. Шевченко, ул. Центральная, ул. Школьная и пер. Школьный.

Жителей просят перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и воздержаться от их использования до возобновления поставок.

Специалисты отмечают, что соблюдение этих правил обязательно для безопасного пользования голубым топливом и минимизации рисков аварий.

В селе Требухов отключение голубого топлива произойдет с 1 по 4 апреля по ул. Вишневое. Вовремя выполнения всех рекомендаций поможет избежать опасных ситуаций во время временных отключений.

Поэтому местным жителям следует учитывать график отключения газа с 31 марта по 4 апреля в Киевской области во избежание бытовых неудобств.

