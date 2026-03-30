Графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Київській області інформує про тимчасові припинення розподілу природного палива.

Графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Київській області пов’язаний з плановими ремонтними роботами, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевій філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Київській області охопить кілька населених пунктів.

Працівники забезпечать відновлення газопостачання після завершення ремонтних робіт, а мешканці мають створити вільний доступ до газових приладів та перекрити крани на опусках.

Усі роботи проводяться у відповідності до чинного законодавства і включають перевірку щільності систем газопостачання та контроль за безпекою під час ремонту.

Так, у Шамраївці тимчасово буде припинено газопостачання з 31 березня до 1 квітня за такими адресами:

вул. Волоти, вул. Городище, вул. Лісова, вул. Меліоративна, вул. Миру, вул. Набережна, вул. Новоселиця, вул. Садова, вул. Синявщина, вул. Т. Шевченка, вул. Центральна, вул. Шкільна та пров. Шкільний.

Мешканців просять перекрити крани на опусках перед газовими приладами та утриматися від їх використання до відновлення постачання.

Фахівці наголошують, що дотримання цих правил є обов’язковим для безпечного користування блакитним паливом і мінімізації ризиків аварій.

У селі Требухів відключення блакитного палива відбудеться з 1 по 4 квітня на вул. Вишнева. Вчасне виконання всіх рекомендацій допоможе уникнути небезпечних ситуацій під час тимчасових відключень.

Тож місцевим жителям варто враховувати графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Київській області, щоб уникнути побутових незручностей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.