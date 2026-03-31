Графики отключения света в Ивано-Франковской области на апрель связаны с техническим обслуживанием.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на апрель продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на апрель связаны с проведением технического обслуживания и модернизации электросетей. Такие работы направлены на повышение надежности системы и сокращение риска аварий, поэтому в отдельных населенных пунктах возможны временные перебои с электроснабжением.

В Ивано-Франковской области на апрель отключаются света на апрель, которые будут дополняться, учитывая ситуацию в энергосети.

1 апреля с 10:00 до 18:00 электричества не будет в селе Пидгирья на улице Ивана Франко.

В связи с плановыми работами 01.04.2026 с 09:00 по 18:00 години будет отсутствовать электроснабжение в селе Химчын улицы Богдана Лепкого, Зелена, Косивська, Незалежна, Незалежности, Петра Сагайдачного.

2 апреля с 08:00 до 19:00 временно прекращается электроснабжение в селе Пидгайчыкы на улицах Леси Украинкы, Перемогы та Чигры.

В этот же день с 09:00 до 17:00 отключение коснется села Хмеливка на улицах Михаила Грушевського, Независимости и Сечевых Стрельцов. Кроме того, со 2 по 3 апреля с 10.00 до 18.00 электроэнергия будет отсутствовать в селе Похивка на улице Тараса Шевченко.

3 апреля с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители поселка Богородчаны на улицах Мыру та Украинський, а также села Пидгиря на улицы Ивана Франка.

4 апреля с 09:00 до 17:00 в связи с плановыми работами будет отключено электроснабжение в селе Старый Лысець на улицах Незалежности, Устыма Кармелюка, Лугова, Молодижна, Тараса Шевченка и Тракторна.

6 апреля с 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома села Рожнив на улицах Бормотова, Евгения Коновальца, Заболотивська, Ивана Мазепы, М. Черемшыны, Мартовыча и Печеницька.

7 апреля с 09:00 до 17:00 часы отключения будут касаться села Рожнив улиц Демка, Патриарха Володымыра и Полуботка.

8 апреля с 09:00 до 17:00 часов электроснабжение будет временно отсутствовать в селе Рожнив на улицах Вячеслава Чорновила и Зелена.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львовской области: зимняя погода наделала беды, о чем предупреждают украинцев.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона во Львове: стало известно, когда в 2026 году выключат тепло.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области: кто и куда может обратиться за поддержкой.