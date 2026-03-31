Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на квітень триватимуть через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на квітень пов’язані з проведенням технічного обслуговування та модернізації електромереж. Такі роботи спрямовані на підвищення надійності системи та зменшення ризику аварій, тому в окремих населених пунктах можливі тимчасові перебої з електропостачанням.

У Івано-Франківській області на квітень відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.

1 квітня з 10:00 до 18:00 електрики не буде у селі Підгір’я на вулиці Івана Франка.

У зв’язку з плановими роботами 01.04.2026 з 09:00 по 18:00 години буде відсутнє електропостачання в селі Хімчин вулиці Богдана Лепкого, Зелена, Косівська, Незалежна, Незалежності, Петра Сагайдачного.

2 квітня з 08:00 до 19:00 тимчасово припиняється електропостачання в селі Підгайчики на вулицях Лесі Українки, Перемоги та Чігри.

У цей же день з 09:00 до 17:00 відключення торкнеться села Хмелівка на вулицях Михайла Грушевського, Незалежності та Січових Стрільців. Крім того, з 2 по 3 квітня з 10:00 до 18:00 електроенергія буде відсутня у селі Похівка на вулиці Тараса Шевченка.

3 квітня з 09:00 до 17:00 години без електрики залишаться жителі селища Богородчани на вулицях Миру та Українській, а також села Підгір’я на вулиці Івана Франка.

4 квітня з 09:00 до 17:00 години у зв’язку з плановими роботами буде відключене електропостачання в селі Старий Лисець на вулицях Незалежності, Устима Кармелюка, Лугова, Молодіжна, Тараса Шевченка та Тракторна.

6 квітня з 09:00 до 17:00 години без електрики залишаться будинки села Рожнів на вулицях Бормотова, Євгена Коновальця, Заболотівська, Івана Мазепи, М. Черемшини, Мартовича та Печеніцька.

7 квітня з 09:00 до 17:00 години відключення стосуватиметься села Рожнів вулиць Демка, Патріарха Володимира та Полуботка.

8 квітня з 09:00 до 17:00 години електропостачання буде тимчасово відсутнє в селі Рожнів на вулицях В’ячеслава Чорновола та Зелена.

