График отключения газа на апрель 2026 года в Ровенской области охватит сразу несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

График отключения газа на апрель 2026 года в Ровенской области предоставили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

В Дубне голубого топлива не будет в такие даты:

1 апреля – по улицам Замковая, 27; Свободы, 12 и Даниила Галицкого, 8;

2 апреля – по улице Константина Острожского, 22 и 24;

3 апреля – по улице Майдан Незалежности, 5;

6 апреля – по улице Николая Лысенко, 11;

7 апреля – по улицам Николая Лысенко, 11А и Старая, 2;

8 апреля – по улицам Конторская, 45 и Кирилла Мефодия, 10;

9 апреля – по улице Елены Петрусенко, 3 и 5;

10 апреля – по улице Млиновская, 46;

14 апреля – по улице Пекарская, 8;

15 апреля – по улице Пекарская, 12.

В Клеване и Орже под ограничения попадет ряд улиц.

Клевань:

1 апреля – по улицам Вишневая, 75; Деражненская, 29/а; Независимости, 20/а; Рабочая, 4 и 6;

2 апреля – по улицам Славянская, 1; 3; 3/а; 1/а; Петра Сагайдачного, 31/а и Центральная, 51

В поселке Оржев:

3 апреля – по улицам Армейская, 1; 2; 3; 4; 6; 8 и Заводская, 1;

6 апреля – по улицам Заводская, 17; 2; 4; 6 и Лесная, 1; 3; 7;

7 апреля – по улицам Победы, 1; 2; Центральная, 48; 50; 52 и Заводская, 6/б;

8 апреля – по улице Рабочая, 1; 11; 13; 5; 7 и 9.

Соблюдение этого графика отключения газа на апрель 2026 года в Ровенской области позволит избежать аварий и обеспечить стабильную работу газовых сетей.

Так что местным советуют учитывать ограничения для планирования своих бытовых дел.

