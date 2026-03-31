Графік відключення газу на квітень 2026 у Рівненській області передбачає припинення розподілу блакитного палива для низки мешканців.

Графік відключення газу на квітень 2026 у Рівненській області охопить відразу кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на квітень 2026 у Рівненській області надали на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

У Дубні блакитного палива не буде в такі дати:

1 квітня – по вулицях Замкова, 27; Свободи, 12 та Данила Галицького, 8;

2 квітня – по вулиці Костянтина Острозького, 22 та 24;

3 квітня – по вулиці Майдан Незалежності, 5;

6 квітня – по вулиці Миколи Лисенка, 11;

7 квітня – по вулицях Миколи Лисенка, 11А та Стара, 2;

8 квітня – по вулицях Конторська, 45 та Кирила Мефодія, 10;

9 квітня – по вулиці Олени Петрусенко, 3 та 5;

10 квітня – по вулиці Млинівська, 46;

14 квітня – по вулиці Пекарська, 8;

15 квітня – по вулиці Пекарська, 12.

У Клевані та Оржеві під обмеження потрапить низка вулиць.

Клевань:

1 квітня – по вулицях Вишнева, 75; Деражненська, 29/а; Незалежності, 20/а; Робітнича, 4 та 6;

2 квітня – по вулицях Слов’янська, 1; 3; 3/а; 1/а; Петра Сагайдачного, 31/а та Центральна, 51.

У селищі Оржів:

3 квітня – по вулицях Армійська, 1; 2; 3; 4; 6; 8 та Заводська, 1;

6 квітня – по вулицях Заводська, 17; 2; 4; 6 та Лісова, 1; 3; 7;

7 квітня – по вулицях Перемоги, 1; 2; Центральна, 48; 50; 52 та Заводська, 6/б;

8 квітня – по вулиці Робітнича, 1; 11; 13; 5; 7 та 9.

Дотримання цього графіка відключення газу на квітень 2026 у Рівненській області дозволить уникнути аварій та забезпечити стабільну роботу газових мереж.

Тож місцевим радять враховувати обмеження для планування своїх побутових справ.

