Графік відключення газу на квітень 2026 у Рівненській області охопить відразу кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.
Графік відключення газу на квітень 2026 у Рівненській області надали на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
У Дубні блакитного палива не буде в такі дати:
- 1 квітня – по вулицях Замкова, 27; Свободи, 12 та Данила Галицького, 8;
- 2 квітня – по вулиці Костянтина Острозького, 22 та 24;
- 3 квітня – по вулиці Майдан Незалежності, 5;
- 6 квітня – по вулиці Миколи Лисенка, 11;
- 7 квітня – по вулицях Миколи Лисенка, 11А та Стара, 2;
- 8 квітня – по вулицях Конторська, 45 та Кирила Мефодія, 10;
- 9 квітня – по вулиці Олени Петрусенко, 3 та 5;
- 10 квітня – по вулиці Млинівська, 46;
- 14 квітня – по вулиці Пекарська, 8;
- 15 квітня – по вулиці Пекарська, 12.
У Клевані та Оржеві під обмеження потрапить низка вулиць.
Клевань:
- 1 квітня – по вулицях Вишнева, 75; Деражненська, 29/а; Незалежності, 20/а; Робітнича, 4 та 6;
- 2 квітня – по вулицях Слов’янська, 1; 3; 3/а; 1/а; Петра Сагайдачного, 31/а та Центральна, 51.
У селищі Оржів:
- 3 квітня – по вулицях Армійська, 1; 2; 3; 4; 6; 8 та Заводська, 1;
- 6 квітня – по вулицях Заводська, 17; 2; 4; 6 та Лісова, 1; 3; 7;
- 7 квітня – по вулицях Перемоги, 1; 2; Центральна, 48; 50; 52 та Заводська, 6/б;
- 8 квітня – по вулиці Робітнича, 1; 11; 13; 5; 7 та 9.
Дотримання цього графіка відключення газу на квітень 2026 у Рівненській області дозволить уникнути аварій та забезпечити стабільну роботу газових мереж.
Тож місцевим радять враховувати обмеження для планування своїх побутових справ.
