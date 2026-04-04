Дефицит продуктов в Винницкой области пока что остается контролируемым.

С начала весны аналитики фиксируют дефицит продуктов в Винницкой области, что связано с сокращением производства тепличных томатов и сложностями поставки с прифронтовых территорий, передает Politeka.

Ситуация уже оказывает влияние на рынок и цены в торговых сетях.

Специалисты объясняют, что ключевым фактором стало уменьшение выращивания в Каменце-Днепровской Запорожской области. До полномасштабной войны именно там производилось до 30–40% тепличных томатов с высокой добавленной стоимостью, что обеспечивало значительную часть внутреннего рынка.

В то же время в открытом грунте ситуация остается относительно стабильной. Продукции для свежего потребления достаточно, однако сегмент переработки испытывает недостаток. По словам экспертов, площади под свежий томат не сокращены, но объемы промышленного использования ограничены.

Несмотря на общее сокращение, тепличное направление показывает постепенное восстановление. Ожидается, что в ближайшие годы производство будет расти благодаря высоким ценам на продукцию.

Нехватка стимулирует импорт. Основные поставки осуществляются из Турции, Польши и Румынии, и такая тенденция будет продолжаться, по меньшей мере, до появления нового урожая.

Дополнительное влияние на стоимость оказывает подорожание горючего, что увеличивает затраты на производство и логистику. Это сказывается не только на овощах, но и других категориях товаров, усиливая общее ценовое давление.

Эксперты отмечают, что Дефицит продуктов в Винницкой области остается контролируемым, однако в ближайший период возможен временный рост цен на томаты и сопутствующую продукцию.

