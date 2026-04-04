З початку весни аналітики фіксують дефіцит продуктів у Вінницькій області, що пов’язано зі скороченням виробництва тепличних томатів та труднощами з постачанням із прифронтових територій, передає Politeka.

Ситуація вже впливає на ринок і ціни у торговельних мережах.

Фахівці пояснюють, що ключовим фактором стало зменшення обсягів вирощування у Кам’янці-Дніпровській Запорізької області. До повномасштабної війни саме там виробляли до 30–40% тепличних томатів із високою доданою вартістю, що забезпечувало значну частину внутрішнього ринку.

Водночас у відкритому ґрунті ситуація залишається відносно стабільною. Продукції для свіжого споживання достатньо, однак сегмент переробки відчуває нестачу. За словами експертів, площі під свіжий томат не скорочені, але обсяги для промислового використання обмежені.

Попри загальне скорочення, тепличний напрям демонструє поступове відновлення. Очікується, що протягом найближчих років виробництво зростатиме завдяки високим цінам на продукцію.

Нестача стимулює імпорт. Основні поставки здійснюються з Туреччини, Польщі та Румунії, і така тенденція триватиме щонайменше до появи нового врожаю.

Додатковий вплив на вартість має подорожчання пального, що збільшує витрати на виробництво та логістику. Це позначається не лише на овочах, а й на інших категоріях товарів, посилюючи загальний ціновий тиск.

Експерти наголошують, що Дефіцит продуктів у Вінницькій області наразі залишається контрольованим, однак у найближчий період можливе тимчасове зростання цін на томати та супутню продукцію.

