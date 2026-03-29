Дефицит продуктов в Винницкой области становится заметен на фоне низкого урожая гречихи и ограниченных возможностей импорта, сообщает Politeka.

По оценкам экспертов, спрос на эту крупу остается стабильным, однако объемы производства сейчас не способны полностью покрыть потребности рынка. Урожай культуры прошлого в Украине стал одним из самых низких за последние 25 лет, если не учитывать неурожайный 2019-й.

Специалисты отмечают, что показатели выращивания фактически вернулись к уровню предыдущих периодов, когда страна уже сталкивалась с подобной нехваткой. Поэтому частично компенсировать ситуацию может только импорт.

Раньше среди основных поставщиков гречки называли Россию, Китай и Украину. Сейчас ситуация изменилась: Россия остается одним из немногих активных экспортеров, Китай больше ориентируется на собственный рынок, а у украинских производителей нет достаточных ресурсов для масштабных внешних поставок.

Прямой ввоз российской продукции сейчас заблокирован из-за полномасштабной войны. В то же время, на рынке используют альтернативные маршруты. Часть партий может попадать через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле.

Как пояснил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, продукция из Алтайского края, где производится около половины российской гречки, иногда проходит переработку вблизи границы и уже оттуда попадает на другие рынки как казахстанская.

По прогнозам специалистов, импорт поможет частично сдержать рост стоимости. Ожидается, что цена крупы будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от рыночной ситуации.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Винницкой области пока не критический, однако ситуация требует внимательного мониторинга. От стабильности поставок и нового урожая будет зависеть дальнейшая доступность товара на полках магазинов.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может оформить выплату в 2600 гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Винницкой области: кого зацепило поднятие тарифов.