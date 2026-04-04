Новая система оплаты за проезд в Виннице введена в общественном транспорте с целью упростить расчеты.

Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает использование новых цветных QR-кодов, сообщает Politeka.

О новой системе оплаты за проезд в Виннице проинформировали в местной транспортной компании.

Наклейки разработаны отдельно для клиентов ПриватБанка и monobank, однако можно рассчитаться картой любого банка.

QR коды нового образца постепенно появляются во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках города, чтобы пассажиры могли выбирать удобный способ расчета и путешествовать комфортно.

Для клиентов ПриватБанка QR-коды имеют желтый оттенок, для пользователей monobank – розовый. Расчет через Приват24 предусматривает сканирование QR-кода, выбор количества билетов и карты.

После чего – электронный билет с таймером действия 60 минут хранится в приложении в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт».

Через камеру смартфона можно открыть страницу в браузере, выбрать количество билетов и купить их через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Для пользователей monobank сканирование QR-кода в приложении или камере смартфона также позволяет быстро приобрести билет.

В браузере отображается электронный билет со всеми данными и QR-кодом для проверки. При расчете можно выбрать monobank, Google Pay, Apple Pay или карту любого банка.

Билет сразу доступен на экране, а для проверки действительности достаточно отсканировать QR-код в приложении, при этом необходимо разрешить геолокацию.

В компании напоминают, что электронный билет действует 60 минут, а в документе указан бортовой номер транспорта.

Новая система оплаты за проезд в Виннице уже работает в общественном транспорте и постепенно охватит все маршруты.

