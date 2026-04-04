Нова система оплати за проїзд у Вінниці запроваджена у громадському транспорті міста з метою спростити розрахунки.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає використання нових кольорових QR-кодів, повідомляє Politeka.

Про нову систему оплати за проїзд у Вінниці проінформували у місцевій транспортній компанії.

Наліпки розроблені окремо для клієнтів ПриватБанку та monobank, проте розрахуватися можна карткою будь-якого банку.

QR-коди нового зразка поступово з’являються у всіх автобусах, тролейбусах та маршрутках міста, щоб пасажири могли обирати зручний спосіб розрахунку та подорожувати комфортно.

Для клієнтів ПриватБанку QR-коди мають жовтий відтінок, для користувачів monobank - рожевий. Розрахунок через Приват24 передбачає сканування QR-коду, вибір кількості квитків та картки.

Після чого - електронний квиток з таймером дії 60 хвилин зберігається у додатку у розділі «Ще - Транспорт - Міський транспорт».

Через камеру смартфона можна відкрити сторінку в браузері, обрати кількість квитків та купити їх через Google Pay, Apple Pay або банківську картку.

Для користувачів monobank сканування QR-коду у додатку або камері смартфона також дозволяє швидко придбати квиток.

У браузері з’являється електронний квиток із усіма даними та QR-кодом для перевірки. Під час розрахунку можна обрати monobank, Google Pay, Apple Pay або картку будь-якого банку.

Квиток одразу доступний на екрані, а для перевірки його дійсності достатньо відсканувати QR-код у додатку, при цьому необхідно дозволити геолокацію.

У компанії нагадують, що електронний квиток діє 60 хвилин, а в документі вказано бортовий номер транспорту.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці вже працює у громадському транспорті та поступово охопить усі маршрути.

Останні новини України:

