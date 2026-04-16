Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області забезпечують через мережу благодійних фондів, які працюють із соціально вразливими групами населення, повідомляє Politeka.

У Львівській області діє кілька організацій, які час від часу надають допомогу не лише безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів, а й консультаціями та іншими видами підтримки.

Зокрема, допомогу надає БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ”. У фонді зазначають, що підтримка спрямована передусім на переселенців, а всі деталі щодо отримання допомоги радять уточнювати за телефоном +380673414688.

Ще один осередок підтримки працює в межах Благодійного фонду "Карітас УГКЦ Львів”, де підтримку можуть отримати не лише переселенці, а й діти, літні люди, жінки, малозабезпечені та багатодітні родини.

Звернутися можна за телефонами +380965097557 або +380322767637. Саме через такі ініціативи реалізуються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області.

Окремо допомогу надає Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ”, де наголошують, що підтримують тих, хто справді цього потребує.

Тут працюють із різними категоріями населення, серед яких діти, літні люди, жінки, внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені сім’ї.

Для отримання консультацій рекомендують попередньо зв’язатися за телефонами +380502596970 або +380630718146.

Також підтримку надає Благодійний Фонд "Анни-Марії”, який працює з малозабезпеченими та багатодітними родинами, дітьми та переселенцями.

Представники фонду радять звертатися за телефоном +380989159140, щоб уточнити деталі отримання допомоги.

