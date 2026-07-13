Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно через платформу «Допомагай», где собирают актуальные объявления о временном проживании переселенцев, сообщает Politeka.
Среди доступных предложений – комната в двухкомнатной квартире на улице Жуковского в Одессе. Помещение предполагает совместное проживание с 68-летней женщиной, которая ищет компаньона для общения. Детали уточняют по телефону до 18:00.
Еще один вариант расположен на улице Онежской. Однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного дома имеет комнату 16 кв.м, кухню 5 кв.м, душ, туалет и балкон. Проживать можно с детьми и домашними животными, все нюансы согласны с телефоном.
Для пар или семей без детей доступен дом в селе Калантаевка Раздельнянского района. Там бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области оборудовано всем необходимым, кроме газового отопления используется печь. Помещение подходит для мужчин, женщин, пожилых людей и владельцев животных.
Еще один вариант в Одессе по улице Святослава Караванского предлагает совместное проживание в двухкомнатной смежной квартире. Это жилье предназначено для женщин и пожилых людей, нуждающихся в безопасном временном убежище.
Специалисты советуют переселенцам регулярно проверять обновления на платформе «Допомагай», чтобы быстро находить актуальные предложения и оформлять заявки онлайн. Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно получить без задержек и дополнительных бюрократических процедур, гарантируя комфорт и безопасность нуждающимся.
Источник: Допомагай
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