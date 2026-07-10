В Кабмине объяснили, как функционирует программа предоставления бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляют в рамках государственной программы поддержки, сообщает Politeka.

В Одесском регионе внутренне перемещенные лица могут получить временное помещение в специально подготовленных помещениях за счет бюджета. Программа направлена ​​на людей, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в безопасных условиях для проживания.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, жилищную поддержку оказывают на срок до 12 месяцев. При необходимости возможно дальнейшее продолжение после оценки жизненных обстоятельств семьи или отдельного человека.

Апартаменты оборудованы базовыми удобствами. Жители могут самостоятельно готовить еду, вести быт и пользоваться помощью социальных служб или профильных специалистов независимо от формы собственности заведения. Именно так работает бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области.

Присоединиться к программе могут все, кто обратится в уполномоченные учреждения или будет внесен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Предоставление услуги разрешено физическим и юридическим лицам, отвечающим требованиям Кабинета Министров и имеющим собственные или арендованные помещения.

Инициатива способствует восстановлению соцнавыков переселенцев, помогает справиться со сложными жизненными ситуациями и создает чувство стабильности. Во время проживания возможно консультационное сопровождение, облегчающее интеграцию в общество.

Контроль соблюдения условий осуществляют местные органы власти совместно с социальными структурами, чтобы размещение оставалось безопасным и эффективным для всех участников программы.

Источник:Министерство социальной политики

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