Таким чином безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна отримати без затримок і додаткових бюрократичних процедур.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне через платформу «Допомагай», де збирають актуальні оголошення про тимчасове проживання переселенців, повідомляє Politeka.

Серед доступних пропозицій — кімната в двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського в Одесі. Приміщення передбачає спільне проживання з 68-річною жінкою, яка шукає компаньйона для спілкування. Деталі уточнюють за телефоном до 18:00.

Ще один варіант розташований на вулиці Онезькій. Однокімнатна квартира на другому поверсі двоповерхового будинку має кімнату 16 кв.м, кухню 5 кв.м, душ, туалет та балкон. Проживати можна з дітьми та домашніми тваринами, усі нюанси погоджуються телефоном.

Для пар або сімей без дітей доступний будинок у селі Калантаївка Роздільнянського району. Там безкоштовне житло для ВПО в Одеській області обладнане всім необхідним, окрім газового опалення — використовується піч. Приміщення підходить для чоловіків, жінок, людей похилого віку та власників тварин.

Ще один варіант у Одесі на вулиці Святослава Караванського пропонує спільне проживання у двокімнатній суміжній квартирі. Це житло призначене для жінок та літніх людей, які потребують безпечного тимчасового прихистку.

Фахівці радять переселенцям регулярно перевіряти оновлення на платформі «Допомагай», щоб швидко знаходити актуальні пропозиції та оформляти заявки онлайн. Таким чином безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна отримати без затримок і додаткових бюрократичних процедур, гарантуючи комфорт та безпеку тим, хто цього потребує.

Джерело: Допомагай

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