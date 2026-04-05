В связи с плановыми работами вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю с 6 по 12 апреля.

Стали известны плановые графики отключения света в Киевской области на неделю с 6 по 12 апреля, ограничения будут из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях электричества будут проводить профилактические работы в пределах региона. В этой связи вводят графики отключения света в Киевской области на неделю с 6 по 12 апреля.

06.04.2026 с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будет проводить профилактические работы в пределах города Переяслав. Поэтому будут выключать электричество на улицах.

Героив Днипра — 55, 55Б, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 61, 61 маг.зуп, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67А, 69, 71Б, 71В

Лесыка — 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 19А, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Обизна — 17

Правыка Володымыра — 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21

Прыбережна — 1, 1А, 2А, 3, 3Г, 5, 7, 9, 11, 12/1, 13, 17, 19, 21, 21А, 27, 27А

Степова — 2, 6, 10

Хутирська — 32

Также, в этот день свет будут выключать в селе Калынивка с 09:00 до 15:00. Обесточат улицу Мыру.

07.04.2026 года в рамках Калиновской общины ДТЭК Киевские региональные электросети проведут плановые профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сетях. В этой связи предусмотрены временные отключения электроэнергии.

7 апреля 2026 г. с 08:30 до 19:30 будут отключения. В Калынивке электроснабжение временно прекратят на улицах Центральна, Героив Азову, Степова, Украинкы Леси, Яблунева и Мыру.

В селе Диброва работы будут проводиться на улицах Калыновий, Соеячний и Щастя, в Велыкий Солтанивци — на улицах Набережной и Свободы.

Полное отключение электроэнергии намечено в селах Багрын, Хлепча, Скрыпкы та Бобрыця.

