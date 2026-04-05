У зв'язку з плановими роботами вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 6 до 12 квітня.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах електрики будуть проводити профілактичні роботи в межах регіону. У зв'язку з цим вводять графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 6 до 12 квітня.

06.04.2026 року з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах міста Переяслав. Через це будуть вимикати електрику на вулицях.

Героїв Дніпра — 55, 55Б, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 61, 61 маг.зуп, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67А, 69, 71Б, 71В

Лесика — 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 19А, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Об’їзна — 17

Правика Володимира — 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21

Прибережна — 1, 1А, 2А, 3, 3Г, 5, 7, 9, 11, 12/1, 13, 17, 19, 21, 21А, 27, 27А

Степова — 2, 6, 10

Хутірська — 32

Також, цього дня світло вимикатимуть в селі Калинівка з 09:00 до 15:00 години. Знеструмлять вулицю Миру.

07.04.2026 року у межах Калинівської громади ДТЕК Київські регіональні електромережі проведе планові профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережах. У зв’язку з цим передбачені тимчасові відключення електроенергії.

7 квітня 2026 року з 08:30 до 19:30 будуть відключення. У Калинівці електропостачання тимчасово припинять на вулицях Центральна, Героїв Азову, Степова, Українки Лесі, Яблунева та Миру.

У селі Діброва роботи проводитимуться на вулицях Калинова, Сонячна та Щастя, у Великій Солтанівці — на вулицях Набережна і Свободи.

Повне відключення електроенергії заплановане у селах Багрин, Хлепча, Скрипки та Бобриця.

