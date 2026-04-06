Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области стало доступным благодаря онлайн-платформе "Помогай", поэтому рассказываем детали.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусматривает несколько вариантов размещения, сообщает Politeka.

Платформа "Допомагай позволяет найти временное бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области и других безопасных городах Украины.

Наибольший акцент делается на безопасность и комфорт тех, кто вынужденно покинул свои дома из-за войны.

К примеру, в Киеве предлагают отдельную комнату в частном доме со всеми необходимыми удобствами, включая ванную комнату, туалет и кухню, где можно готовить еду.

Владельцы ищут аккуратную и уравновешенную женщину или женщину-переселенку до 40 лет, возможен вариант с ребенком от трех лет. Условием является умеренное участие в бытовой жизни дома.

В Процове Киевской области также доступно бесплатное жилье для ВПЛ на любой срок для женщин, семей без детей и мужчин.

На территории находятся несколько домов с закрытой охраной и видеонаблюдением. Для проживания нужны рабочие или помощники, получающие зарплату.

Комнаты оборудованы всем необходимым: кухня, туалет, душ, стиральная машина и интернет. Оплата предусмотрена только за электроэнергию.

Еще один вариант размещения есть в селе Боровая Фастовского района. Здесь принимают женщин, пожилых людей и даже домашних животных.

Частное здание оборудовано санузлом, бытовой техникой, газовым отоплением и стабильным интернетом. Территория имеет земельный участок, рядом останов общественного транспорта, лес, реку и каскад прудов.

Единственное условие для проживания – составить компанию женщине 70 лет, уход не требуется.

Платформа "Помогай" делает поиск убежища простым и доступным. Каждый день на сайте появляются новые позиции от неравнодушных граждан.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: какие суммы теперь придется платить жителям.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы получат жители.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может надеяться на эту поддержку.