Безкоштовне житло для ВПО в Київській області стало доступним завдяки онлайн-платформі "Допомагай", тож розповідаємо деталі.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області передбачає кілька варіантів розміщення, повідомляє Politeka.

Платформа "Допомагай" дає змогу знайти тимчасове безкоштовне житло для ВПО в Київській області та в інших безпечних містах України.

Найбільший акцент робиться на безпеку та комфорт тих, хто вимушено покинув свої домівки через війну.

До прикладу, у Києві пропонують окрему кімнату у приватному будинку з усіма необхідними зручностями, включно з ванною кімнатою, туалетом та кухнею, де можна готувати їжу.

Власники шукають охайну та врівноважену жінку або жінку-переселенку до 40 років, можливий варіант з дитиною від трьох років. Умовою є помірна участь у побутовому житті дому.

У Процові Київської області також доступне безкоштовне житло для ВПО на будь-який термін для жінок, сімей без дітей та чоловіків.

На території розташовано кілька будинків із закритою охороною та відеоспостереженням. Для проживання потрібні робітники або помічники, які отримують зарплату.

Кімнати облаштовані всім необхідним: кухня, туалет, душ, пральна машина та інтернет. Оплата передбачена лише за електроенергію.

Ще один варіант розміщення є у селі Борова Фастівського району. Тут приймають жінок, людей похилого віку та навіть домашніх тварин.

Приватний будинок обладнаний санвузлом, побутовою технікою, газовим опаленням та стабільним інтернетом. Територія має земельну ділянку, поруч зупинку громадського транспорту, ліс, річку та каскад ставків.

Єдина умова для проживання – скласти компанію жінці 70 років, догляд не потрібен.

Платформа "Допомагай" робить пошук прихистку простим і доступним. Щодня на сайті зʼявляються нові попозиції від небайдужих громадян.

