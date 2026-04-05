Будут действовать графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 6 по 12 апреля.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 6 по 12 апреля запланированы по десяткам адресов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Введение временных отключений связано с проведением технического обслуживания и обновлением электросетей. Такие мероприятия необходимы для улучшения работы энергосистемы. Поэтому в отдельных населенных пунктах возможны кратковременные перебои с электроснабжением.

7 апреля с 09:00 до 13:00 электроснабжение будет отсутствовать в селе Иваныкивка на ряде улиц, среди которых Володымыра Ивасюка, Галыцька, Зарична, Квиткова, Козака, Лысецька, Марийкы Пидгирянкы, Назария Яремчука, Нова, Похивська, Садова и Фестывальна.

В этот же день с 09.00 до 17.00 отключения запланированы в поселке Богородчаны на улицах Энергетиков, Ивана Мазепы, Объездная и Тараса Шевченко, а также в селе Забережжя на улицах Довбуша, Ивана Мазепы, Ивана Франко, Мырного и Молодижна.

Дополнительно 7 апреля с 10.00 до 16.00 света не будет в Богородчанах на улицах Газовыкив, Незалежности и святой Анны, а также в селе Горохолына на улице Штайнингера.

8 апреля с 08:00 до 19:00 электроэнергию отключат в селах Ластиыци и Старуня.

В Ластивцях ограничения коснутся улиц Вячеслава Чорновола, Красна, Леси Украинки и Молодижной.

В Старуне отключения охватят значительное количество улиц, в частности В’ячеслава Чорновола, Васыля Стефаныка, Грыцивська, Дилок, Загора, Задилля, Ивана Франка, Красна, Леси Украинкы, Лукавець, Марка Черемшыны, Миру, Набережна, Ольгы Кобылянськои, Семена Лукача, Солонець, Тараса Шевченка и Травнева.

С 10.00 до 16.00 отключения состоятся в Богородчанах в районе возле чешской базы, а также на улицах Васыля Стефаныка, Васыля Стуса, Ивана Петраша, Молодижна и Ясна. В это же время без электроснабжения останется село Пидгиря на улице Леси Украинки.

9 апреля с 10.00 до 16.00 отключения запланированы в поселке Богородчаны на улицах Богдана Хмельницкого, Зелена и Ярослава Мудрого.

В связи с плановыми работами будет отсутствовать электроснабжение ежедневно 09.04.2026 с 08:00 по 19:00 в Джуркив на улицах Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовыча, Мельнычука, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина.

