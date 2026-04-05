Діятимуть графіки відключення світла у Івано-Франківській області на тиждень з 6 до 12 квітня.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 6 до 12 квітня заплановані за десятками адрес, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Запровадження тимчасових відключень пов'язане з проведенням технічного обслуговування та оновленням електромереж. Такі заходи є необхідними для покращення роботи енергосистеми. Саме тому в окремих населених пунктах можливі короткочасні перебої з електропостачанням.

7 квітня з 09:00 до 13:00 електропостачання буде відсутнє у селі Іваниківка на низці вулиць, серед яких Володимира Івасюка, Галицька, Зарічна, Квіткова, Козака, Лисецька, Марійки Підгірянки, Назарія Яремчука, Нова, Похівська, Садова та Фестивальна.

У цей же день з 09:00 до 17:00 відключення заплановані у селищі Богородчани на вулицях Енергетиків, Івана Мазепи, Об’їзна та Тараса Шевченка, а також у селі Забережжя на вулицях Довбуша, Івана Мазепи, Івана Франка, Мирного та Молодіжна.

Додатково 7 квітня з 10:00 до 16:00 світла не буде в Богородчанах на вулицях Газовиків, Незалежності та святої Анни, а також у селі Горохолина на вулиці Штайнінгера.

8 квітня з 08:00 до 19:00 електроенергію відключать у селах Ластівці та Старуня.

У Ластівцях обмеження торкнуться вулиць В’ячеслава Чорновола, Красна, Лесі Українки та Молодіжна.

У Старуні відключення охоплять значну кількість вулиць, зокрема В’ячеслава Чорновола, Василя Стефаника, Грицівська, Ділок, Загора, Заділля, Івана Франка, Красна, Лесі Українки, Лукавець, Марка Черемшини, Миру, Набережна, Ольги Кобилянської, Семена Лукача, Солонець, Тараса Шевченка та Травнева.

З 10:00 до 16:00 відключення відбудуться в Богородчанах у районі біля чеської бази, а також на вулицях Василя Стефаника, Василя Стуса, Івана Петраша, Молодіжна та Ясна. У цей же час без електропостачання залишиться село Підгір’я на вулиці Лесі Українки.

9 квітня з 10:00 до 16:00 відключення заплановані у селищі Богородчани на вулицях Богдана Хмельницького, Зелена та Ярослава Мудрого.

У зв’язку з плановими роботами буде відсутнє електропостачання щоденно 09.04.2026 з 08:00 по 19:00 в Джурків на вулицях Василя Стефаника, Гайова, Зелена, Івана Франка, Ірчана, Комарова, Кузнєцова, М.Черемшини, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольги Кобилянської, Тараса Шевченка, Тракторна, Українська, Ю.Гагаріна.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.