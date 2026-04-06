Дефицит продуктов в Кировоградской области сейчас контролируем, однако в ближайшие недели возможно временное повышение цен.

С начала весны в Кировоградской области зафиксирован дефицит продуктов, прежде всего тепличных томатов, влияющих на ассортимент и цены в торговых сетях, передает Politeka.

Сокращение поставок объясняют ограниченным производством в прифронтовых регионах и сложностями с доставкой. Раньше значительная часть тепличной продукции поступала из Каменки-Днепровской Запорожской области, где до войны выращивали до 40% томатов с высокой добавленной стоимостью.

В открытом грунте урожай остается стабильным, но его объемов для переработки недостаточно. Поэтому продукция для свежего потребления доступна, а сегмент переработки испытывает недостаток.

Несмотря на общее уменьшение предложения, тепличное направление показывает постепенное восстановление. Аналитики прогнозируют рост производства в ближайшие годы благодаря высоким ценам на продукцию.

Дефицит стимулирует импорт из Турции, Польши и Румынии и такая тенденция будет продолжаться до появления нового урожая. Дополнительное влияние на стоимость оказывает подорожание горючего, что повышает затраты на производство и транспортировку и отражается на цене других товаров.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Кировоградской области сейчас контролируем, однако в ближайшие недели возможно временное повышение цен на томаты и сопутствующую продукцию.

Ожидается, что после уборки нового урожая ситуация стабилизируется, а стоимость изделий выравнивается.

Аналитики призывают потребителей следить за обновлением ассортимента, ведь рынок может меняться еженедельно.

Ситуация на рынке овощей будет зависеть от темпов сбора нового урожая и изменений в логистике, поэтому планировать покупки стоит заранее.

