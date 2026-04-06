З початку весни у Кіровоградській області зафіксовано дефіцит продуктів, насамперед тепличних томатів, що впливає на асортимент та ціни в торговельних мережах, передає Politeka.

Скорочення постачань пояснюють обмеженим виробництвом у прифронтових регіонах та складнощами з доставкою. Раніше значна частина тепличної продукції надходила з Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, де до війни вирощували до 40% томатів із високою доданою вартістю.

У відкритому ґрунті урожай залишається стабільним, але його обсягів для переробки недостатньо. Тому продукція для свіжого споживання доступна, а сегмент переробки відчуває нестачу.

Попри загальне зменшення пропозиції, тепличний напрям демонструє поступове відновлення. Аналітики прогнозують зростання виробництва найближчими роками завдяки високим цінам на продукцію.

Дефіцит стимулює імпорт із Туреччини, Польщі та Румунії, і така тенденція триватиме до появи нового врожаю. Додатковий вплив на вартість має подорожчання пального, що підвищує витрати на виробництво та транспортування і відображається на ціні інших товарів.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області наразі контрольований, проте в найближчі тижні можливе тимчасове підвищення цін на томати та супутню продукцію.

Очікується, що після збору нового врожаю ситуація стабілізується, а вартість виробів вирівняється.

Аналітики закликають споживачів стежити за оновленням асортименту, адже ринок може змінюватися щотижня.

Ситуація на ринку овочів залежатиме від темпів збору нового врожаю та змін у логістиці, тому варто планувати покупки заздалегідь.

