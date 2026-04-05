Указанный график отключения газа на неделю с 6 по 12 апреля в Житомирской области поможет избежать непредвиденных перебоев.

График отключения газа на неделю с 6 по 12 апреля в Житомирской области стал известен жителям, передает Politeka.

Житомирский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» сообщает о временном прекращении газоснабжения в нескольких населенных пунктах области из-за регламентных работ.

С 6 по 7 апреля отключение коснется села Слобода-Селец. На следующий день, 7 апреля, ограничения будут в городах Малин, Овруч, Радомышль, Бердичев и селе Белиловка. Одновременно планируется техническое обслуживание в с. Старый Любар, Полесское и Возрождение.

8 апреля работы продолжатся в пгт Мирополь, г. Овруч, с. Апрельское и с. Андрушки. Жителям домов на ул. Житомирская, ул. Ивана Мазепы и ул. Парковая следует быть готовыми к временным неудобствам.

9 апреля газ подается ограниченно в с. Зарудинцы, Махаринцы, Красная Волока и пгт Попельня. В этот же день ограничения коснутся г. Олевска и г. Андрушевка.

10 апреля работы по обслуживанию сетей пройдут в Староселье, Овруче, Олевске и пгт Попельня. Частично газ не будет подаваться в указанные дома для безопасного выполнения регламентных работ.

Компания просит жителей учесть график отключений и по возможности планировать использование газа заранее.

Кроме того, в Житомирской области уже сообщали о дате завершения отопительного сезона. Состоялось оно 1 апреля.

