Зазначений графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Житомирській області допоможе уникнути непередбачуваних перебоїв.

Графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Житомирській області став відомий для жителів, передає Politeka.

Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє про тимчасове припинення газопостачання в кількох населених пунктах області через регламентні роботи.

З 6 по 7 квітня відключення торкнеться села Слобода-Селець. Наступного дня, 7 квітня, обмеження будуть у містах Малин, Овруч, Радомишль, Бердичів та селі Білилівка. Одночасно планується технічне обслуговування у с. Старий Любар, Поліське та Відродження.

8 квітня роботи продовжаться у смт Миропіль, м. Овруч, с. Квітневе та с. Андрушки. Жителям будинків по вул. Житомирська, вул. Івана Мазепи та вул. Паркова варто бути готовими до тимчасових незручностей.

9 квітня газ подається обмежено у с. Зарудинці, Махаринці, Червона Волока та смт Попільня. У цей же день обмеження торкнуться м. Олевськ та м. Андрушівка.

10 квітня роботи з обслуговування мереж пройдуть у Старосіллі, Овручі, Олевську та смт Попільня. Частково газ не буде подаватися у зазначені будинки для безпечного виконання регламентних робіт.

Компанія просить жителів врахувати графік відключень і за можливості планувати користування газом заздалегідь. Зазначений графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Житомирській області допоможе уникнути непередбачуваних перебоїв та забезпечить безпечне проведення технічного обслуговування.

Крім того, в Житомирській області вже повідомляли дату завершення опалювального сезону. Відбулося воно 1 квітня.

