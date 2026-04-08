Подорожчання проїзду в Кіровоградській області відбудеться вже у цьому місяці після рішення місцевої влади.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області означає оновленням вартості перевезень в одному з міст, повідомляє Politeka.

Зокрема, йдеться про Олександрію, де нові тарифи затвердили на засіданні виконкому 2 квітня.

Інформацію про подорожчання проїзду в Кіровоградській області оприлюднила Олександрійська міська рада.

Згідно з ухваленим рішенням, граничний тариф у міських автобусах встановили на рівні 18 гривень. Водночас для окремих напрямків передбачені інші ціни.

Зокрема, поїздка до селища Олександрійського маршрутами №81/2, №81/3 та №81/4 коштуватиме 25 гривень, а до Головківки маршрутом №80 доведеться платити 30 гривень.

Нові тарифи почнуть діяти з 10 квітня. Причиною перегляду вартості перевезень називають різке зростання цін на дизельне пальне.

За березень його вартість підвищилася приблизно на 50 відсотків. Саме пальне становить близько половини всієї структури тарифу.

Попередній тариф у 15 гривень розраховували, коли літр дизеля коштував 59 гривень, однак нині його середня ціна досягла 85 гривень.

Водночас, подорожчання проїзду в Кіровоградській області торкнулося не лише Олександрії. Раніше зміни запровадили і в Світловодську. Там виконком міської ради 23 березня ухвалив рішення про нові розцінки, які почали діяти з 1 квітня.

У більшості маршруток цього міста вартість квитка зросла до 15 гривень, що на 5 гривень більше, ніж раніше. Зміни охопили маршрути № 2а, 5, 9, 11, 12, 23 і 24.

Окремо переглянули розцінки на маршруті № 7, який сполучає місто із селищем Власівка. Там вартість квитка зросла з 15 до 20 гривень, тоді як у межах самого міста залишилася на рівні 15 гривень.

Останні новини України:

