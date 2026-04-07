Нова система оплати за проїзд у Вінниці запровадила оновлені QR-коди, що дозволяють швидко та зручно розраховуватися за поїздки.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає розміщення у транспорті двох типів QR-кодів, для клієнтів ПриватБанку та monobank, повідомляє Politeka.

У місцевій транспортній компанії наголошують, що розрахуватися за проїзд можна будь-якою банківською карткою, а оновлені коди поступово замінять старі на всіх видах міського транспорту.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає. що QR-коди ПриватБанку мають жовтий колір, а monobank – рожевий. Оплата через застосунок «Приват24» відбувається так:

пасажир сканує QR, обирає кількість квитків і картку, натискає «Купити», після чого електронний квиток зберігається у розділі Ще - Транспорт - Міський транспорт.

При використанні камери смартфона відкривається сторінка у браузері, де обирають «Проїзд», кількість квитків і способи розрахунку. Після оплати з’являється електронний квиток з таймером дії 60 хвилин.

Для користувачів monobank процес дещо відрізняється. Через застосунок потрібно сканувати QR-код і натиснути «Підтвердити», після чого квиток відкривається у браузері з усіма даними і QR-кодом для перевірки.

Якщо скористатися камерою смартфона, обирають кількість квитків та спосіб розрахунку: monobank, Google Pay, Apple Pay або картку. Після цього квиток одразу доступний на екрані.

Для перевірки дійсності достатньо відсканувати QR-код. Застосунок покаже статус поїздки за умови дозволеної геолокації.

У компанії нагадують, що електронний квиток діє 60 хвилин і містить бортовий номер транспорту. Якщо сторінка квитка випадково закрилася, її можна відновити через історію браузера.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє пасажирам швидко оплачувати квитки.

