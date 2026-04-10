Подорожание продуктов в Харькове продолжает оказывать ощутимое влияние на бюджет жителей города, свидетельствуют последние данные о ценах на основные товары, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Ржаной хлеб Riga Бородиновский (300 г) в среднем стоит 52,17 грн. По сравнению с мартом 2026 г., когда средняя цена была 50,76 грн, отмечается рост на 2,30 грн. Дешевле всего хлеб предлагают в Metro - 48,80 грн, самое дорогое - в Megamarket за 57,50 грн. Ежедневные колебания цен в марте свидетельствуют о стабильном повышении стоимости в конце месяца.

Сардины натуральные (230 г) в среднем продают за 83,84 грн, что на 3,37 грн больше месяца назад. Самые низкие цены зафиксированы в Auchan – 73,40 грн., а самые высокие – в Megamarket, где продукт стоит 91,50 грн. В течение месяца стоимость консервов демонстрировала постепенное повышение, особенно после 12 марта.

Колбаса копченая Глобино салями варено-копченая (460 г) подорожала больше - средняя цена достигла 189,74 грн, тогда как в марте ее средняя стоимость составляла 146,61 грн. Такое повышение на 6,36 грн отражает общий тренд удорожания мясных изделий в харьковских супермаркетах.

Таким образом, подорожание продуктов в Харькове затрагивает различные категории товаров – от хлебобулочных и консервов до мясной продукции, что создает дополнительные затраты для домохозяйств.

Аналитики отмечают, что стабильное повышение цен в апреле может продолжиться ввиду колебаний расходов на логистику и поставки. Жителям советуют сравнивать предложения разных магазинов и планировать покупки заранее, чтобы снизить влияние роста цен на семейный бюджет.

