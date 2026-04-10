Подорожчання продуктів у Харкові продовжує відчутно впливати на бюджет мешканців міста, свідчать останні дані про ціни на основні товари, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Хліб житній Riga Бородинівський (300 г) у середньому коштує 52,17 грн. У порівнянні з березнем 2026 року, коли середня ціна була 50,76 грн, відзначається зростання на 2,30 грн. Найдешевше хліб пропонують у Metro – 48,80 грн, найдорожче – у Megamarket за 57,50 грн. Щоденні коливання цін у березні свідчать про стабільне підвищення вартості наприкінці місяця.

Сардини натуральні (230 г) у середньому продають за 83,84 грн, що на 3,37 грн більше, ніж місяць тому. Найнижчі ціни зафіксовані в Auchan – 73,40 грн, а найвищі – у Megamarket, де продукт коштує 91,50 грн. Протягом місяця вартість консервів демонструвала поступове підвищення, особливо після 12 березня.

Ковбаса копчена Глобіно салямі варено-копчена (460 г) подорожчала найбільше – середня ціна досягла 189,74 грн, тоді як у березні її середня вартість становила 146,61 грн. Таке підвищення на 6,36 грн відображає загальний тренд подорожчання м’ясних виробів у харківських супермаркетах.

Таким чином подорожчання продуктів у Харкові зачіпає різні категорії товарів – від хлібобулочних і консервів до м’ясної продукції, що створює додаткові витрати для домогосподарств.

Аналітики відзначають, що стабільне підвищення цін у квітні може продовжитися, зважаючи на коливання витрат на логістику та постачання. Мешканцям радять порівнювати пропозиції різних магазинів та планувати покупки заздалегідь, щоб зменшити вплив зростання цін на сімейний бюджет.

