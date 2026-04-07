Дефицит продуктов в Одессе становится все более заметным из-за сокращения предложения круп и отдельных категорий товаров, сообщает Politeka.net.

Эксперты фиксируют недостаток гречихи, а также предупреждают о рисках для фруктового сегмента и других позиций потребительской корзины.

По данным Института аграрной экономики, урожай гречки в 2025 году составил всего 70,8 тысяч тонн при обычном уровне потребления 100-110 тысяч тонн. Таким образом, недостаток оценивается в пределах 30-35 тысяч тонн. Это один из самых низких показателей за последние годы, уже влияющий на рынок.

Тем не менее, ситуацию частично стабилизируют остатки прошлых периодов. Специалисты отмечают, что имеющиеся запасы позволят избежать резкого провала к новому сезону, однако полностью перекрыть спрос они не смогут.

Импорт также не способен быстро решить проблему. Если раньше значительные объемы поступали из-за границы, то в последние годы эти поставки резко сократились. Основными партнерами остаются Казахстан и страны Европейского Союза, включая Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. В то же время на рынке обсуждается вероятность скрытого реэкспорта российской продукции через третьи страны.

Дополнительное давление формируется и в других сегментах. На рынке фруктов наблюдается нехватка качественных яблок. Причиной стало нарушение сроков сбора и недостаточное использование технологий хранения. В результате часть урожая потеряла товарные характеристики гораздо быстрее, чем ожидалось.

Параллельно возникают ажиотажные настроения в топливном секторе. Спрос на бензин и дизель резко возрос на фоне международных новостей, хотя фактические перебои со снабжением не зафиксированы. Аналитики отмечают: именно панические закупки способны создать искусственный дефицит даже из-за достаточных запасов.

Таким образом, дефицит продуктов в Одессе формируется под влиянием нескольких факторов – более слабого урожая, сокращения импорта и поведения потребителей. Эксперты советуют избегать чрезмерных закупок и ориентироваться на реальные нужды, чтобы не провоцировать дополнительное давление на рынок.

Источник: 24 канал, Униан

