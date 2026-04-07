Дефіцит продуктів в Одесі стає дедалі помітнішим через скорочення пропозиції круп та окремих категорій товарів, повідомляє Politeka.net.

Експерти фіксують нестачу гречки, а також попереджають про ризики для фруктового сегмента та інших позицій споживчого кошика.

За даними Інституту аграрної економіки, урожай гречки у 2025 році становив лише 70,8 тисячі тонн при звичному рівні споживання 100–110 тисяч тонн. Таким чином, нестача оцінюється у межах 30–35 тисяч тонн. Це один із найнижчих показників за останні роки, що вже впливає на ринок.

Попри це, ситуацію частково стабілізують залишки минулих періодів. Фахівці зазначають: наявні запаси дозволять уникнути різкого провалу до нового сезону, однак повністю перекрити попит вони не зможуть.

Імпорт також не здатен швидко вирішити проблему. Якщо раніше значні обсяги надходили з-за кордону, то останніми роками ці поставки різко скоротилися. Основними партнерами залишаються Казахстан та країни Європейського Союзу, зокрема Польща, Литва, Латвія й Естонія. Водночас на ринку обговорюють ймовірність прихованого реекспорту російської продукції через треті країни.

Додатковий тиск формується і в інших сегментах. На ринку фруктів спостерігається нестача якісних яблук. Причиною стало порушення термінів збору та недостатнє використання технологій зберігання. У результаті частина врожаю втратила товарні характеристики значно швидше, ніж очікувалося.

Паралельно виникають ажіотажні настрої у паливному секторі. Попит на бензин і дизель різко зріс на тлі міжнародних новин, хоча фактичних перебоїв із постачанням не зафіксовано. Аналітики наголошують: саме панічні закупівлі здатні створити штучний дефіцит навіть за достатніх запасів.

Таким чином, дефіцит продуктів в Одесі формується під впливом кількох чинників — слабшого врожаю, скорочення імпорту та поведінки споживачів. Експерти радять уникати надмірних закупівель і орієнтуватися на реальні потреби, щоб не провокувати додатковий тиск на ринок.

Джерело: 24 канал, Уніан

