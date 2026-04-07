В Запорожье 8 апреля запланированы графики отключения света, связанные с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Графики обесточивания охватят десятки адресов, поэтому жителям следует заранее ознакомиться с временем отключений и подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении в течение дня.

С 09:00 до 17:00 будут выключать электричество из-за планового ремонта в Запорожье. Ограничат свет в домах, расположенных на следующих улицах:

Академика Вернадського — 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 52а

Акациева — 1, 2, 3–29, 2–28

Антарктычна — 79–85, 80, 82

Архыпа Куинджи — 14–36

Архитекторкы Бельман — 1–23, 1, 2, 6

Билогорська — 49а

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Васыля Диденка — 1–17, 19

Вольська — 1–13, 15–35, 2–18

Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Гоголя — 162/1, 164/1

Голды Меир — 62–76

Грыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Довженка — 1–17, 2–22, 24

Електрычна — 106–122, 124, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124а, 126–138, 140, 142

Еднання — 1–9, 2–20, 20а, 20б

Жытомырська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45

Заполярна — 33а

Захария Махна — 2–10, 27, 29–41

Зачыняева — 75–77, 81–83

Ивана Выговського — 1–21, 2–24, 23–29, 26–40, 31–57, 42–70

Карпатська — 42–44

Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16а, 18–22

Кочубея — 47–65, 60–74

Леонида Быкова — 2, 4–10, 12, 14–44, 37–41

Лыманська — 3–17, 4–16

Лирычна — 1–11, 2, 4, 6–10, 12, 14–24, 15–35

Литературна — 105–125, 106–126, 128

Маеткова — 1–17, 4–8, 10–20, 19, 21–25, 22, 24–34, 29–39

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Машынна — 2а, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123

Музычна — 79в, 79г, 79д, 79є

Нечыпора Дейкуна — 1–17, 4–18

Павла Чубынського — 1–7, 9, 11–49, 2–30, 32–72, 74

Памирська — 1, 2–24, 3–21, 23, 25, 26–64, 27–41, 43–85

Парковый бульвар — 1А

Паторжынського — 1а–3с, 2, 2а–2з, 16

Прыяружна — 4, 6, 8, 45, 47

Радисна — 23, 25, 27, 46–54, 56

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Театральна — 21, 23а

Ферганська — 21–29, 33, 35, 37

Чорнобаивська — 1–19, 2–8, 12–20, 21–29, 22–28, 33, 34, 35

Юности — 20, 70б, 70в, 70г, 70д, 70є, 87, 89

Юрия Шульте — 2–32, 5–23, 25, 29б, 34, 36

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Запоризька пл. — 1Б, 1В

Братерськый пров. — 1–11, 2–14

Вовчый пров. — 5–21, 2–8

Гурзуфськый пров. — 1–21, 2–20

Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12

Замковый пров. — 1–7, 2–8

Косогирный пров. — 10, 12

Мужний пров. — 1–11, 2–16

Нызовый пров. — 1–9, 11, 13, 2–8

Свитловый пров. — 1–11, 2, 2а, 4–10, 10а, 11а

Снижный пров. — 1–11, 4, 6, 10, 12

Спасивськый пров. — 19–35, 22

Тростянецькый пров. — 1–13, 2–10

Шахтарськый пров. — 1–7, 2–6, 8.

