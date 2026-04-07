У Запоріжжі 8 квітня заплановані графіки відключення світла, пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 8 квітня охоплять десятки адрес, адже в місті будуть проводити планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі 8 квітня заплановані графіки відключення світла, пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Графіки знеструмлення охоплять десятки адрес, тож мешканцям варто заздалегідь ознайомитися з часом відключень і підготуватися до можливих перерв в електропостачанні протягом дня.

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт в Запоріжжі. Обмежать світло в будинках, що розташовані на таких вулицях:

Академіка Вернадського — 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 52а

Акацієва — 1, 2, 3–29, 2–28

Антарктична — 79–85, 80, 82

Архипа Куїнджі — 14–36

Архітекторки Бельман — 1–23, 1, 2, 6

Білогорська — 49а

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Василя Діденка — 1–17, 19

Вольська — 1–13, 15–35, 2–18

Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Гоголя — 162/1, 164/1

Голди Меїр — 62–76

Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Довженка — 1–17, 2–22, 24

Електрична — 106–122, 124, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124а, 126–138, 140, 142

Єднання — 1–9, 2–20, 20а, 20б

Житомирська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45

Заполярна — 33а

Захарія Махна — 2–10, 27, 29–41

Зачиняєва — 75–77, 81–83

Івана Виговського — 1–21, 2–24, 23–29, 26–40, 31–57, 42–70

Карпатська — 42–44

Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16а, 18–22

Кочубея — 47–65, 60–74

Леоніда Бикова — 2, 4–10, 12, 14–44, 37–41

Лиманська — 3–17, 4–16

Лірична — 1–11, 2, 4, 6–10, 12, 14–24, 15–35

Літературна — 105–125, 106–126, 128

Маєткова — 1–17, 4–8, 10–20, 19, 21–25, 22, 24–34, 29–39

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Машинна — 2а, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123

Музична — 79в, 79г, 79д, 79є

Нечипора Дейкуна — 1–17, 4–18

Павла Чубинського — 1–7, 9, 11–49, 2–30, 32–72, 74

Памірська — 1, 2–24, 3–21, 23, 25, 26–64, 27–41, 43–85

Парковий бульвар — 1А

Паторжинського — 1а–3с, 2, 2а–2з, 16

Прияружна — 4, 6, 8, 45, 47

Радісна — 23, 25, 27, 46–54, 56

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Театральна — 21, 23а

Ферганська — 21–29, 33, 35, 37

Чорнобаївська — 1–19, 2–8, 12–20, 21–29, 22–28, 33, 34, 35

Юності — 20, 70б, 70в, 70г, 70д, 70є, 87, 89

Юрія Шульте — 2–32, 5–23, 25, 29б, 34, 36

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Запорізька пл. — 1Б, 1В

Братерський пров. — 1–11, 2–14

Вовчий пров. — 5–21, 2–8

Гурзуфський пров. — 1–21, 2–20

Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12

Замковий пров. — 1–7, 2–8

Косогірний пров. — 10, 12

Мужній пров. — 1–11, 2–16

Низовий пров. — 1–9, 11, 13, 2–8

Світловий пров. — 1–11, 2, 2а, 4–10, 10а, 11а

Сніжний пров. — 1–11, 4, 6, 10, 12

Спасівський пров. — 19–35, 22

Тростянецький пров. — 1–13, 2–10

Шахтарський пров. — 1–7, 2–6, 8.

