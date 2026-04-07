Графіки відключення світла у Запоріжжі на 8 квітня охоплять десятки адрес, адже в місті будуть проводити планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
У Запоріжжі 8 квітня заплановані графіки відключення світла, пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Графіки знеструмлення охоплять десятки адрес, тож мешканцям варто заздалегідь ознайомитися з часом відключень і підготуватися до можливих перерв в електропостачанні протягом дня.
З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт в Запоріжжі. Обмежать світло в будинках, що розташовані на таких вулицях:
- Академіка Вернадського — 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 52а
- Акацієва — 1, 2, 3–29, 2–28
- Антарктична — 79–85, 80, 82
- Архипа Куїнджі — 14–36
- Архітекторки Бельман — 1–23, 1, 2, 6
- Білогорська — 49а
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Василя Діденка — 1–17, 19
- Вольська — 1–13, 15–35, 2–18
- Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
- Гоголя — 162/1, 164/1
- Голди Меїр — 62–76
- Григорія Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
- Довженка — 1–17, 2–22, 24
- Електрична — 106–122, 124, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124а, 126–138, 140, 142
- Єднання — 1–9, 2–20, 20а, 20б
- Житомирська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45
- Заполярна — 33а
- Захарія Махна — 2–10, 27, 29–41
- Зачиняєва — 75–77, 81–83
- Івана Виговського — 1–21, 2–24, 23–29, 26–40, 31–57, 42–70
- Карпатська — 42–44
- Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16а, 18–22
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Леоніда Бикова — 2, 4–10, 12, 14–44, 37–41
- Лиманська — 3–17, 4–16
- Лірична — 1–11, 2, 4, 6–10, 12, 14–24, 15–35
- Літературна — 105–125, 106–126, 128
- Маєткова — 1–17, 4–8, 10–20, 19, 21–25, 22, 24–34, 29–39
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Машинна — 2а, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123
- Музична — 79в, 79г, 79д, 79є
- Нечипора Дейкуна — 1–17, 4–18
- Павла Чубинського — 1–7, 9, 11–49, 2–30, 32–72, 74
- Памірська — 1, 2–24, 3–21, 23, 25, 26–64, 27–41, 43–85
- Парковий бульвар — 1А
- Паторжинського — 1а–3с, 2, 2а–2з, 16
- Прияружна — 4, 6, 8, 45, 47
- Радісна — 23, 25, 27, 46–54, 56
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
- Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Театральна — 21, 23а
- Ферганська — 21–29, 33, 35, 37
- Чорнобаївська — 1–19, 2–8, 12–20, 21–29, 22–28, 33, 34, 35
- Юності — 20, 70б, 70в, 70г, 70д, 70є, 87, 89
- Юрія Шульте — 2–32, 5–23, 25, 29б, 34, 36
- Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Запорізька пл. — 1Б, 1В
- Братерський пров. — 1–11, 2–14
- Вовчий пров. — 5–21, 2–8
- Гурзуфський пров. — 1–21, 2–20
- Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12
- Замковий пров. — 1–7, 2–8
- Косогірний пров. — 10, 12
- Мужній пров. — 1–11, 2–16
- Низовий пров. — 1–9, 11, 13, 2–8
- Світловий пров. — 1–11, 2, 2а, 4–10, 10а, 11а
- Сніжний пров. — 1–11, 4, 6, 10, 12
- Спасівський пров. — 19–35, 22
- Тростянецький пров. — 1–13, 2–10
- Шахтарський пров. — 1–7, 2–6, 8.
