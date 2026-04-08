Подорожчання проїзду у Львові відбувається на тлі комплексних змін у транспортній сфері, де ключову роль відіграють витрати на пальне та необхідність підтримки стабільної роботи перевізників.

Подорожчання проїзду у Львові стає неминучим через різке зростання витрат на пальне та обслуговування транспорту, повідомляє Politeka.

Міська влада вже готує нові тарифи, однак остаточну вартість поки не оприлюднили.

За словами директора департаменту мобільності Олега Забарила, перегляд ціни є вимушеним кроком. Перевізники подали розрахунки, які передбачають тариф на рівні 42 гривень, що суттєво перевищує нинішній показник. Водночас ця цифра розглядається лише як база для подальших обговорень.

Головною причиною змін називають подорожчання дизельного пального. За останній період його вартість зросла майже вдвічі та перевищила 90 гривень за літр. У структурі витрат транспортних підприємств паливо займає значну частку, що безпосередньо впливає на економіку перевезень.

Очікується, що проєкт рішення щодо нових тарифів оприлюднять найближчим часом. Паралельно місто вже визначилося з іншими умовами користування транспортом.

Зокрема, із 11 квітня відновлюють безкоштовні пересадки. Їх тимчасово скасували у березні для стабілізації роботи перевізників на фоні зростання витрат. У мерії наголошують, що цей інструмент залишатиметься важливою частиною транспортної системи.

Наразі відкритим залишається питання пільг для мешканців прилеглих громад. Частина пасажирів втратила можливість користуватися знижками через технічні обмеження. Переговори з сусідніми громадами тривають, остаточного рішення поки немає.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.