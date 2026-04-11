Подорожчання продуктів у Кіровоградській області останнім часом стало помітним для жителів регіону, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області помітне у різних категоріях товарів, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Міністерства фінансів, істотне подорожчання продуктів у Кіровоградській областіособливо помітне на прикладі риби, молочних товарів і хлібо-булочних виробів.

Наприклад, короп патраний вагою 1 кг у Megamarket станом на 6 квітня коштував 345,00 гривень, у Novus 229,00 гривень, а середньомісячна ціна у березні була 275,00 гривень.

Молочні продукти у Кіровоградській області також демонструють подорожчання. Сметана Простонаше 20% вагою 340 грамів у Megamarket та Novus продаються за 70,50 гривень, у Metro 64,48 гривень, тоді як у березні середня вартість становила лише 56,91 гривень.

Таке підвищення означає, що навіть базові молочні товари тепер вимагають більш ретельного планування витрат і уважного відстеження акцій у магазинах, щоб уникнути надмірних витрат.

Що стосується хлібо-булочних виробів, батон Київський Нарізний вагою 500 грамів у Novus коштує 40,46 гривень, а в Auchan 39,40 гривень, у порівнянні з середньомісячною ціною у березні 38,84 гривень.

Це невелике, але помітне підняття теж впливає на повсякденні покупки, оскільки хліб залишається основною позицією прлдовольчих кошиках українських родин.

Економісти пояснюють, що зростання цінників обумовлене комбінацією факторів, серед яких сезонні коливання, логістичні витрати та цінова політика торговельних мереж.

Це означає, що споживачам доводиться ретельно планувати покупки і порівнювати ціни в різних магазинах, щоб мінімізувати витрати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: на що варто сподіватися.