Дефицит продуктов в Полтавской области усиливается из-за сокращения предложения качественных яблок и ожидаемого роста стоимости хлеба, пишет Politeka.net.

Эксперты прогнозируют постепенное удорожание базовых товаров уже в ближайшее время.

По словам директора аграрного союза Виталия Нигалатия, на рынке не хватает качественного яблока. Основной причиной явилось нарушение сроков сбора урожая. Значительная часть плодов попала в хранилища переспелой, что ухудшило их лежкость и сократило срок реализации.

Дополнительно ситуацию усугубила позиция производителей. Часть хозяйств не применяла препараты для замедления созревания, позволяющих хранить продукцию подольше. В результате предложение качественного товара уменьшается быстрее, чем ожидалось, а цены имеют тенденцию к росту.

Параллельно фиксируется повышение стоимости хлеба. По оценке ученой Института аграрной экономики Светланы Черемисиной, в апреле цены на основные виды могут вырасти на 2–3%. В частности, пшеничный хлеб высшего сорта прогнозируется на уровне 63–64 грн за килограмм, ржаной — до 54 грн, батон — до 34 грн за 500 граммов.

Среди ключевых факторов – подорожание электроэнергии, логистики и оплаты труда. Повреждение энергетической инфраструктуры заставляет предприятия использовать альтернативные источники питания, что повышает себестоимость производства. В то же время рост цен на топливо влияет на расходы по транспортировке.

Эксперт отмечает, что производители могут частично компенсировать затраты за счет продукции с более высокой маржинальностью, чтобы сдержать резкое подорожание социально важных видов хлеба.

Специалисты добавляют, что дефицит продуктов в Полтавской области может отразиться на общей ценовой ситуации, особенно в сегменте базовых товаров ежедневного потребления.

Источник: Главред

