Дефіцит продуктів у Полтавській області може вплинути на загальну цінову ситуацію, особливо у сегменті базових товарів щоденного споживання.

Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюється через скорочення пропозиції якісних яблук та очікуване зростання вартості хліба, пише Politeka.net.

Експерти прогнозують поступове подорожчання базових товарів уже найближчим часом.

За словами директора аграрної спілки Віталія Нігалатія, на ринку бракує якісного яблука. Основною причиною стало порушення термінів збору врожаю. Значна частина плодів потрапила до сховищ перестиглою, що погіршило їхню лежкість та скоротило термін реалізації.

Додатково ситуацію ускладнила позиція виробників. Частина господарств не застосовувала препарати для уповільнення дозрівання, що дозволяють зберігати продукцію довше. У результаті пропозиція якісного товару зменшується швидше, ніж очікувалося, а ціни мають тенденцію до зростання.

Паралельно фіксується підвищення вартості хліба. За оцінкою науковиці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, у квітні ціни на основні види можуть зрости на 2–3%. Зокрема, пшеничний хліб вищого ґатунку прогнозують на рівні 63–64 грн за кілограм, житній — до 54 грн, батон — до 34 грн за 500 грамів.

Серед ключових факторів — подорожчання електроенергії, логістики та оплати праці. Пошкодження енергетичної інфраструктури змушує підприємства використовувати альтернативні джерела живлення, що підвищує собівартість виробництва. Водночас зростання цін на пальне впливає на витрати з транспортування.

Експертка зазначає, що виробники можуть частково компенсувати витрати за рахунок продукції з вищою маржинальністю, щоб стримати різке подорожчання соціально важливих видів хліба.

Фахівці додають, що дефіцит продуктів у Полтавській області може вплинути на загальну цінову ситуацію, особливо у сегменті базових товарів щоденного споживання.

Джерело: Главред

