Дефицит продуктов в Запорожье усиливается из-за нехватки качественных яблок и ожидаемого повышения стоимости хлеба, сообщает Politeka.

Эксперты прогнозируют изменение цен в ближайшее время.

О сокращении предложения сообщил директор аграрного союза Виталий Нигалатий. По его словам, на рынке не хватает качественного яблока, пригодного для длительного хранения.

Главной причиной стало нарушение сроков сбора урожая. Значительную часть плодов заложили в хранилища уже перезрелой, что снизило их лежкость и сократило период реализации.

Дополнительно повлияло поведение производителей. Часть хозяйств не применяла средства для замедления созревания, помогающих сохранить качество продукции. В результате объемы товарного яблока сокращаются быстрее, чем ожидалось.

Параллельно растет стоимость хлеба. По оценке ученой Светланы Черемисиной, в апреле цены могут прибавить 2–3%. Пшеничный хлеб высшего сорта прогнозируется на уровне 63-64 грн за килограмм, ржаной - до 54 грн, батон - до 34 грн за 500 грамм.

Среди причин – повышение затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда. Повреждение энергосистемы заставляет предприятия использовать альтернативные источники питания, влияющие на себестоимость. Рост цен на топливо также увеличивает расходы на транспортировку.

Эксперты отмечают, что производители могут частично компенсировать затраты за счет продукции с большей маржинальностью во избежание резкого удорожания социально важных позиций.

Специалисты добавляют, что дефицит продуктов в Запорожье будет влиять на ценовую ситуацию, в частности, в сегменте базовых товаров ежедневного спроса.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.