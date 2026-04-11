Дефіцит продуктів у Запоріжжі посилюється через нестачу якісних яблук та очікуване підвищення вартості хліба, повідомляє Politeka.

Експерти прогнозують зміну цін найближчим часом.

Про скорочення пропозиції повідомив директор аграрної спілки Віталій Нігалатій. За його словами, на ринку бракує якісного яблука, придатного для тривалого зберігання.

Головною причиною стало порушення строків збору врожаю. Значну частину плодів заклали у сховища вже перестиглою, що знизило їхню лежкість і скоротило період реалізації.

Додатково вплинула поведінка виробників. Частина господарств не застосовувала засоби для уповільнення дозрівання, які допомагають зберегти якість продукції. У підсумку обсяги товарного яблука скорочуються швидше, ніж очікувалося.

Паралельно зростає вартість хліба. За оцінкою науковиці Світлани Черемісіної, у квітні ціни можуть додати 2–3%. Пшеничний хліб вищого ґатунку прогнозується на рівні 63–64 грн за кілограм, житній — до 54 грн, батон — до 34 грн за 500 грамів.

Серед причин — підвищення витрат на електроенергію, логістику та оплату праці. Пошкодження енергосистеми змушує підприємства використовувати альтернативні джерела живлення, що впливає на собівартість. Зростання цін на пальне також підвищує витрати на транспортування.

Експерти зазначають, що виробники можуть частково компенсувати витрати за рахунок продукції з більшою маржинальністю, щоб уникнути різкого подорожчання соціально важливих позицій.

Фахівці додають, що дефіцит продуктів у Запоріжжі впливатиме на цінову ситуацію, зокрема у сегменті базових товарів щоденного попиту.

