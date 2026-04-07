Синоптики отмечают, что прогноз погоды на неделю с 8 по 14 апреля в Харькове формируется под влиянием циклонических процессов.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 апреля в Харькове отмечает преобладание облачной погоды, частые осадки и постепенное повышение температурных показателей в конце периода, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Синоптик .

В среду, 8 апреля город будет находиться под влиянием плотной облачности. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха будет колебаться от +2° утром до +9° днем, ветер будет слабым.

В четверг, 9 апреля ситуация существенно не изменится. Облака полностью закроют небо, в дневные часы пройдут осадки разной интенсивности. Максимальные значения достигнут +9°, при повышенной влажности воздуха.

В пятницу, 10 апреля, сохранится пасмурная погода. Ночью и утром без существенных осадков, однако днем ​​возможен дождь. Температура останется умеренной до +7°, с незначительными порывами ветра.

В субботу, 11 апреля, утром возможны краткие прояснения, однако днем ​​небо снова затянется облаками. Осадки усилятся, местами продлятся до вечера. Воздух прогреется до +9°.

Воскресенье, 12 апреля, принесет незначительное потепление. Днем будет идти до +11°, однако дождь сохранится в дневные часы. Вечером возможно частичное прояснение, свидетельствующее об изменении воздушных масс.

В понедельник, 13 апреля, температурный фон повысится до 14°. В течение дня прогнозируется небольшой дождь, который постепенно прекратится к вечеру. Ветер будет оставаться умеренным.

Во вторник, 14 апреля, существенных осадков не предполагается. Несмотря на переменную облачность, температура поднимется до +16°, что станет самым высоким показателем через неделю.

Синоптики отмечают, что прогноз погоды на неделю с 8 по 14 апреля в Харькове формируется под влиянием циклонических процессов. Это приводит к частым дождям, повышенной влажности и постепенному потеплению, которое станет ощутимым ближе к середине апреля.

