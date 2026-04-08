Графики отключения света в Сумах на 9 апреля вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые охватят десятки адресов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

В Сумах 9 апреля будут введены графики плановых отключений света, связанные с проведением технического обслуживания и профилактических работ в сетях. Отключения будут происходить по определенным адресам и часам. Жителям следует заранее учесть возможные перебои с электроснабжением и спланировать свои дела с учетом этих ограничений.

С 08:00 до 16:00 часов будут продолжаться многочасовые отключения электричества. Обесточенными будут только дома, расположенные по следующим адресам:

Иподромна — 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9

Веретенивська — 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12

2-га Зализнычна — 1; 10; 10/1; 10А; 14; 16; 18; 20; 22; 22А; 26

Харытоненкив — 1; 5; 8; 9; 10; 11; 13; 14

Прывокзальна — 4; 4/6; 4/13; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 35; 35А; 35Б; 35В; 35Г; 35Д; 35Е; 35Ж

Спортывный — 2; 4; 6; 8; 10; 11; 12; 17

Тополянська — 14

Зализнычна — 16

С 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные и плановые графики отключения света в городе Сумы, однако они будут продолжаться только по следующим адресам:

1-ша Оболонська — 47; 53; 55

Борыса Антоненка-Давыдовыча — 1; 2; 2/1; 2А; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25

Ботанична — 49

Плодова — 45

Сумськои артбрыгады — 29; 31; 33; 35; 37; 39; 39/1; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45

Янкы Купалы — 15; 17; 17/1; 17/2; 19; 21; 23; 25; 26; 26/1; 26А; 27; 28; 28А; 30/1; 30/2; 32; 34; 36; 38; 40; 40А; 42; 42А.

