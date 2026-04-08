Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

У Сумах 9 квітня запровадять графіки планових відключень світла, які пов’язані з проведенням технічного обслуговування та профілактичних робіт у мережах. Відключення відбуватимуться за визначеними адресами та годинами. Мешканцям варто заздалегідь врахувати можливі перебої з електропостачанням і спланувати свої справи з урахуванням цих обмежень.

З 08:00 до 16:00 години триватимуть багатогодинні вимкнення електрики. Знеструмленими будуть тільки будинки, які розташовані за наступними адресами:

Іподромна — 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9

Веретенівська — 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12

2-га Залізнична — 1; 10; 10/1; 10А; 14; 16; 18; 20; 22; 22А; 26

Харитоненків — 1; 5; 8; 9; 10; 11; 13; 14

Привокзальна — 4; 4/6; 4/13; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 35; 35А; 35Б; 35В; 35Г; 35Д; 35Е; 35Ж

Спортивний — 2; 4; 6; 8; 10; 11; 12; 17

Тополянська — 14

Залізнична — 16

З 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові та планові графіки відключення світла у місті Суми, проте вони триватимуть тільки за такими адресами:

1-ша Оболонська — 47; 53; 55

Бориса Антоненка-Давидовича — 1; 2; 2/1; 2А; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25

Ботанічна — 49

Плодова — 45

Сумської артбригади — 29; 31; 33; 35; 37; 39; 39/1; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45

Янки Купали — 15; 17; 17/1; 17/2; 19; 21; 23; 25; 26; 26/1; 26А; 27; 28; 28А; 30/1; 30/2; 32; 34; 36; 38; 40; 40А; 42; 42А.

