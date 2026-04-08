Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 9 квітня триватимуть через планові роботи в частині регіону.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

У Кіровоградській області на 9 квітня заплановано графіки відключень світла в окремих населених пунктах регіону. Такі обмеження пов’язані з виконанням необхідних технічних робіт на електромережах, спрямованих на підтримання їх стабільної та безпечної роботи.

Мешканцям рекомендується заздалегідь ознайомитися з детальними графіками, зокрема перевірити перелік вулиць і будинків, які можуть потрапити під відключення. Це дозволить краще організувати свій день, уникнути незручностей у побуті та підготуватися до можливих перерв в електропостачанні.

З 10:00 до 17:00 години діятимуть довготривалі вимкнення у селі Нове. Обмеження стосуються наступних адрес:

Лєбєдєва — 35б; 36а; 36б; 37; 37а; 38–39; 41; 43–63

Марії Садовської-Барілотті — 55–77; 79; 83

Дружби — 1; 1А; 2; 2А; 3–6; 8; 8А; 9–14; 16–17; 19–27; 29–47; 47А; 48; 48А; 48Б; 49–53; 55–56; 58–59; 61–69; 71–76; 78–83

Просвіти — 33а; 43–56; 53А

Каштанова — 55; 55Б

Кленова — 3Г

З 09:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику в селі Вукитичеве. Знеструмлять будинки, які знаходяться на таких вулицях:

Гірська — 11; 19

Зарічна — 1–2; 10; 12–14; 16; 20

Лісова — 5–6; 8–10

Перемоги — 5; 7–9; 11; 14–15; 17–25; 27; 29; 34; 36–40; 42–43; 45; 48–49; 51; 53; 57; 59; 61

З 09:00 до 17:00 години проводитимуть плановий ремонт в межах села Петрове. Знеструмлення охоплять такі вулиці:

Українська — 1–4; 5–9; 10; 12; 20–22

Спортивна — 3.

