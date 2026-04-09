Различные церкви на Пасху в Запорожье в 2026 году будут работать по своему расписанию, так что рассказываем об этом больше.

Как будут работать церкви на Пасху в Запорожье в 2026 году зависит от конфессиональных традиций и условий безопасности, сообщает Politeka.

В 2026 году православные верующие и греко-католики будут отмечать Пасху 12 апреля. Рассказываем, как будут работать церкви в Запорожье в этот день.

В городе действует значительное количество церквей, где проходят праздничные богослужения и куда могут прийти все желающие. Среди них:

Храм Святой Троицы по улице Святоволодимировская, 101 А,

Храм Архистратига Михаила на Передающей улице, 20,

Храм Святого Николая на проспекте Юбилейный, 1,

Храм святых апостолов Петра и Павла в Шевченковском районе,

Свято Покровский собор на проспекте Соборный, 37

Преображенская церковь в жилом массиве Бабурка, район Днепробуд 2.

В этих храмах освящение пасхальных корзин совершается как в ночь после праздничной литургии, так и утром в воскресенье. Наибольший наплыв людей обычно наблюдается в утренние часы примерно с 05:00 до обеда.

Поэтому церкви в Пасху в Запорожье в 2026 году в каждом конкретном храме будут работать по-разному. Верующим советуют заранее планировать время посещения.

Каждый приход самостоятельно определяет расписание богослужений, поэтому в праздничные дни возможны изменения. В условиях военного положения графики могут дополнительно корректироваться по соображениям безопасности.

Именно поэтому жителям города рекомендуют проверять актуальную информацию на официальных страницах храмов или уточнять детали непосредственно перед визитом.

Отдельно организуют празднование и греко-католические общины. В нашем городе действует несколько храмов Украинской греко-католической церкви, где верующие могут присоединиться к богослужениям 11 и 12 апреля.

Церковь Матери Божьей Неустанной Помощи на улице Талалихина, 58,

Церковь святых апостолов Петра и Павла на улице Вербовая, 11,

Церковь святого Владимира Великого на проспекте Металлургов, 1А,

приход святой великомученицы Варвары на улице Рубана.

Освящение корзин здесь обычно совершается сразу после литургии, без длительного ожидания.

Источник

Последние новости Украины:

